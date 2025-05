Roland Garros: Alcaraz batte Zeppieri. Eliminato Fritz

Al Roland Garrosol neo vicncitore degli Atp di Roma Carlos Alcaraz ha battuto l’italiano Alessio Zeppieri 6-3, 6-4, 6-2

per l’iberico, che va al secondo turno. Out anche Darderi e Bronzetti, in un tabellone femminile che vede avanzare Swiatek. Passano il turno Ruud e Tsitsipas, che sfiderà Gigante. Out a sorpresa Taylor Fritz: Altmaier lo elimina in quattro set.

Gli altri risultati:



Korda batte Darderi 6-2, 4-6, 6-3, 6-3 prossimo avversario per l’americamo il connazionale Brooksby

Ruud batte Ramos Vinolas (6-3-, 6-4, 6-2)

Popyrin batte Nishioka 2-0 (Nishioka si è ritirato)

Gaston batte Blanchet (2-6, 6-0, 2-6, 6-3, 6-4).

Eliminazione a sorpresa arriva di Taylor Fritz (4), sconfitto da Altmaier col punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-1.

Stefanos Tsitsipas batte Estcheverry (6-2, 7-5, 6-3, 6-4) .

Superano il turno anche Holger Rune che rimonta Bautista Agut . Davidovich Fokina (contro Llamas Ruiz. Bastano tre set a Khachanov (24), Humbert (22) e Shapovalov (27), ma anche a Jiri Lehecka contro Thompson. Compito decisamente più complicato per Fils (14), che rischia contro Jarry e lo sconfigge al quarto. Si interrompe invece la corsa di Fran Cerundolo (18): il canadese Diallo sconfigge nettamente col punteggio di 7-5, 6-3, 6-4. Eliminato Stan Wawrinka,dal britannico Fearnley. Due novità invece avanzano: Ofner vince su Struff, e Munar.