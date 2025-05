L’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic festeggia bene il suo compleammo e batte l’azzurro Arnaldi in due set 6-4-, 6-4. Novak Djokovic ha superato un due set Arnaldi conquistando la semifinale del torneo di Ginevra. Il tennista serbo nel giorno in cui ha spento 38 candeline ha battuto in due set Matteo Arnaldi, prendendosi una bella rivincita dopo la sconfitta incassata a Madrid. Doppio 6-4 per Nole che al contrario delle ultime uscite è apparso anche più carico.