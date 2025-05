Internazonali d’Italia: Paolini – Errani in finale nel doppio

Il pubblico del Foro Italiaco e tutti i tifosi del tennis azzurro hanno esultato per il traguardo conquistato dalla coppia azzurra Paolini-Errani che volano in finale nella specialità del doppio agli INternazionali d’Italia. Le due azzurre hanno sconfitto per 6-4 6-4 le russe Diana Schneider e Mirra Andreeva ripetendo quanto già visto nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le azzurre cercheranno di conquistare il bis contro le vincitrici della sfida fra la russa Veronika Kudermetova in compagnia della belga Elise Mertens e le australiane Ellen Perez e Storm Hunter.