Internazionali d’Italia: Sinner ‘doma Ruud e vola in semifinale

Dominio assoluto di Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia . Il tennista altoatesino ha battuto Casper Rudd in due set 6-0- 6-1 in poco più di un’ora , conquistando la semifinale al Tormeo del Foro Italico.

Sinner scenedera in campo venerdoi alle ore 20,30 e affronterà lo statunitense Tommy Paul. Sono due italiani in semifinale in un evento ATP Masters 1000. Musetti affronta il numero tre del mondo Carlos Alcaraz, partita in programma non prima delle 15.30.

“CON MUSETTI SAREBBE LA FINALE PIÙ BELLA”

“Una finale con Musetti? Sarebbe la cosa più bella qui a Roma ma siamo ancora lontani. C’è da vincere ancora una partita ma se continuiamo a giocare così chissà magari giocheremo una partita ancora più importante. Sono felice per Lorenzo. Ha passato un periodo non facile, adesso è un giocatore molto costante”.