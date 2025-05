Milan – Bologna finale Coppa Italia Le probabii formazioni

Ci siamo: questa sera , ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma si gioca Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Andiamo a scoprire le probabili formazioni.

Da un lato i rossoneri, che cercano di conquistare il secondo trofeo per addolcire una stagione dal sapore amaro. Dall’altro il Bologna che non rinuncia a sognare di mettere in bacheca un’ambito trofeo .

Milan-Bologna, finale di Coppa Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera:

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All.: Italiano.

MILAN (3-4-3) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All:: Conceiçao.

ARBITRO: Maurizio Mariani (sez. Aprilia).

In caso di pareggio nei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari e, se necessario, con i calci di rigore per decretare la vincitrice.