Fiorentina, Palladino:”sul primo gol del Venezia c’è un tocco di mano”

Raffaele Palladino amaraggiato dopo la sconfitta contro il Venezia. Il ìl tecnico gigliato mastica amaro per il primo gol di Candé viziato da un tocco di mano e la posizione di classifica che al momento piazza la Fiorentina fuori dall’Europa. “Sul primo gol c’è un tocco di mano e andava annullato. In panchina ce ne siamo accorti subito. C’è dispiacere perché il calcio è fatto anche di episodi che indirizzano la gara . “Amo questo lavoro e lo faccio con passione e orgoglio. Sto dando tutto per questi ragazzi e questa società. Non è la lunghezza dei contratti che mi lascia tranquillo, ma il lavoro che faccio”.