Conte: “il Genoa ha fatto due tiri in porta e due gol”

Un punticino di vantaggio , il Napoli sente il sul collo il fiato dell’Inter.

A meno due giornate dal termine del campionato. Antonio Conte dopo il pareggio contro il genoa ai micdfrofoni Dazn:” “Bisogna sapere che ci siamo giocati un bonus che avevamo. Dobbiamo andare a vincere le altre due partite per conquistare il campionato, facendo qualcosa di incredibile. Non meritavamo di perdere punti così, però ho poco da rimproverare ai ragazzi: abbiamo fatto 22 tiri, 11 nello specchio, hai possesso palla, fai la partita e alla fine concedi due gol e la pareggi. Dispiace, avremmo dovuto vincerla, rimane amarezza. Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Ma ci sta, è il calcio”.