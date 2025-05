Serie A: Napoli-Genoa 2-2

Serata storta al Maradona , il Napoli non è andato oltre il 2-2 contro il Genoa nella 36a giornata di Serie .

Partenopei che vedono rusursi il vantaggio sull’Inter a-1 a due giornate dalla fine del campionato.

I cinque minuti finali del Mardona , sono stati fatali al Napoli, che ha permesso al Genoa , volenteroso di paregguiare nel match della terz’ultima giornata. Un pareggio che permette al Napoli di rimanere in testa alla classifica a+1 sull’Inter , ma che non permette agli azzurri altri passi falsi già dalla prossima partitata al Tardini contro il Parma e poi in casa col Cagliari, entrambe ancora non certe di salvarsi dalla retrocessione.

Azzurri in vantaggio già al 15′ con il diagonale vincente di Lukaku su assist di McTominay, il genoa pareggia al 32′ con un’autorete di Meret su colpo di testa del giovane Ahanor. Nella ripresa McTominay serve Raspadori che riporta in vantagguio i partenopei, poi la doccia fredda all’84’ un colpo di testa di Vasquez regala il pari al Grifone. Il Campionato riserva ancora qualche sorpresa

IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 2-2

Napoli (4-4-2): Meret 5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Olivera 6, Spinazzola 6; Politano 6 (43′ st Neres sv), Anguissa 6,5, Lobotka sv (13′ Gilmour 6), McTominay 7,5; Lukaku 6,5, Raspadori 7 (35′ st Billing sv). A disp.: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi. All.: Conte 6,5.

Genoa (4-2-3-1): Siegrist 6,5; Sabelli 6 (33′ st Zanoli sv), Otoa 5,5 (24′ st Bani 6), Vasquez 6,5, Ahanor 6,5 (33′ st Venturino sv); Masini 6, Frendrup 5,5; Norton-Cuffy 6, Vitinha 5,5 (24′ st Kassa 6), Messias 6,5 (14′ st Martin 6,5); Pinamonti 5. A disp.: Leali, Sommariva, De Winter, Onana, Badelj, Ekhator. All.: Vieira 6.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 15′ Lukaku (N), 32′ aut. Meret (G), 19′ st Raspadori (N), 39′ st Vasquez (G)

Ammoniti: Vasquez, Vitinha (G)