“Si può perdere ma si deve giocare meglio”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando la sconfitta interna della sua Udinese con il Monza. “In casa, contro l’ultima in classifica, dobbiamo riuscire a vincere. Si vince in 11 e si perde in 11. Ci spiace per i nostri tifosi per questa sconfitta e per come è maturata. Non voglio commentare la scelta di aver lasciato Sanchez in panchina tutta la gara”.