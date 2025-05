Giro d’Italia ; Pedersen bis a Valona. L’olandese si riprende la maglia Rosa

Mads Pedersen concede il bis al Giro d’Italia . Come a Tirana, il danese vice la £^ tappa la Valona-Valona di 160 Km, sfruttando il lavoro dei suoi compagni di squadra e si impone in volata, stavolta su Strong. Si riprende anche la maglia rosa indossata oggi da Roglic. Sei italiani in top 10, il migliore è Zambanini 5°. Spettacolo sulla dura salita di Qasa e Llogarase, Lorenzo Fortunato transita per primo al GPM e si prende la maglia azzurra di miglior scalatore

L’ordine di arrivo

1) Mads Pedersen in 3:39:47

2) Corbin Strong – S.T.

3) Orluis Aular – S.T.

4) Brandon Rivera – S.T.

5) Edoardo Zambanini – S.T.

6) Stefano Oldani – S.T.

7) Andrea Vendrame – S.T.

8) Martin Marcellusi – S.T.

9) Filippo Fiorelli – S.T.

10) Christan Scaroni – S.T.

LASSIFICA GIRO D’ITALIA (dopo la terza tappa)

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 20″ 7:42:10

2 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:09

3 VACEK Mathias Lidl – Trek 0:14

4 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:21

5 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:25

6 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:26

7 POOLE Max Team Picnic PostNL 0:33

8 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:34

9 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:36

10 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:40

11 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 0:41

12 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 0:42

13 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 0:45

14 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:46

15 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:48

16 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

17 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta 0:49

18 21 ▲3 AULAR Orluis Movistar Team 8″ ,,

19 19 – PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:51

20 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

Lunedì il Giro riposa. La quarta tappa il 13 Maggio: Si ritorna in Italia . La Puglia sarà protagonista .Parteenta da Alberobello con arrivo a Lecce, dopo un percorso di 187km.