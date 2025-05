Atalanta Gasperini:”Dovevamo fare lo sprint e abbiamo vinto quattro partite nelle ultime cinque”

Gian Piero Gasperini si goide la vittoria contro la Roma e riporta la Dea alla qualificazione in Champions League.

“Non posso che essere felice, perché abbiamo raggiunto un traguardo fantastico, anche se per qualche settimana siamo stati vicini a Napoli e Inter. Penso che questo sia il massimo dei nostri traguardi, abbiamo messo in fila con due giornate d’anticipo squadre forti come Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, Roma e Bologna che hanno animato questo campionato bellissimo, con un pubblico straordinario e grande entusiasmo – ha spiegato Gasperini ai microfoni di Dazn -.