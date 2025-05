Roma, Ranieri:”Il Var non doveva intervenire: l’arbitro ha dato il rigore e rigore era”

Claudio Ranieri perde la calma , il tecnico giallorosso dopo la sconfitta 2-1 contro l’Atalanta che pregiudica la volata Champions dei giallorossi , è un fiume in piena:” Ranoieri punta il dito sull’ episodio frl calcio di rigore prima fischiato per un contatto tra Pasalic e Koné e poi revocato al Var. E proprio l’intervento del Var è nel mirino del tecnico della Roma: “Voglio sapere cosa pensate del rigore, perché si può discutere se c’era o non c’era, ma ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un evidente errore. Si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l’intervento, si pianta e tocca il ginocchio del mio giocatore. Il Var non doveva intervenire: l’arbitro ha dato il rigore e rigore era”.