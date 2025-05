Una narrazione intima tra sport, fragilità e rinascita.

È uscito “Assist tra cielo e terra. Una storia di lotta, fede e rinascita” di Mauro Pezzi, scritto con la collaborazione di Alice Palumbo, impreziosito dalla prefazione del Cardinale Angelo De Donatis (Penitenziere Maggiore) e dalla copertina illustrata da Penelope Borsoni Previdi (giovane tennista classe 2013).

Il libro racconta una vicenda toccante, vissuta in prima persona, che unisce sport, spiritualità e umanità. Un percorso di guarigione che parte da un evento traumatico e si trasforma in un inno alla vita, alla resilienza e alla gratitudine. Attraverso pagine intense e cariche di significato, Mauro – insegnante di tennis della vavassori Tennis Academy – narra il suo ritorno alla quotidianità e al campo, sostenuto da un intreccio di relazioni umane straordinarie: dagli operatori sanitari, agli amici, dai colleghi agli allievi. E ovviamente i familiari.

La narrazione affonda le radici nei valori più profondi dello sport: coraggio, impegno, spirito di squadra e la capacità di non arrendersi mai. “Come nel doppio, ci sono partite che si vincono solo insieme. Questo libro è la cronaca del mio ritorno alla vita e in campo: il vero assist me lo ha fatto la mia squadra”, racconta Mauro Pezzi, rievocando uno dei momenti centrali del suo percorso.

Alice Palumbo, che ha curato il progetto, spiega: “Sostenere Mauro in questo lavoro è stato naturale. La sua storia meritava di essere condivisa perché è una testimonianza di speranza concreta. Volevo che chiunque la leggesse sentisse che mollare non è mai l’unica opzione”.

Il volume è disponibile in formato cartaceo e può essere acquistato sulle principali piattaforme online, tra cui Amazon. Intanto è in corso il tour di presentazione e sensibilizzazione: dopo la prima tappa a Brescia, il cammino prosegue con incontri a Chiari, Milano e Bergamo.