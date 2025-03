La mia Olimpiade in 100 storie+1 di Dan Peterson e Umberto Zapelloni

PRIMA PRESENTAZIONE A MILANO

20 MARZO ore 18:30

Feltrinelli Librerie – Piazza Piemonte 2/4

Sono 100, ma avrebbero potuto essere molti di più. Racchiudere l’Olimpia di Dan Peterson in 100 capitoli tra storie, personaggi, aneddoti è una piccola grande impresa

Ci sono storie di sport che diventano leggenda. Poi ci sono storie che diventano casa. Per Dan Peterson l’Olimpia Milano è entrambe le cose: un’avventura straordinaria e una seconda famiglia. In La mia Olimpia, scritto con Umberto Zapelloni ed edito da Minerva Edizioni, il mitico coach racconta il suo legame indissolubile con la squadra che ha fatto sognare intere generazioni di tifosi attraverso 100 capitoli (+1) di aneddoti, personaggi e momenti indimenticabili.

Umberto Zapelloni – firma di punta del giornalismo sportivo italiano – porta nel libro la sua capacità di intrecciare cronaca, emozioni e analisi, arricchendo il racconto con un ritmo coinvolgente e una prospettiva ampia, capace di trasmettere tutto il fascino del periodo d’oro del basket italiano.

Negli anni Ottanta l’Olimpia del Coach Peterson era la squadra da battere, il punto di riferimento assoluto del basket italiano e poi europeo. La competitività della Serie A era altissima: Bologna, Cantù, Roma, Pesaro, Varese, Torino e Caserta si alternavano ai vertici, capaci di vivere stagioni da protagoniste. Ma Milano era l’unica certezza: la squadra che c’era sempre, quella che ogni anno arrivava fino in fondo. Dal 1982 al 1989, cinque squadre diverse hanno giocato la finale scudetto, ma l’avversaria era sempre la stessa: Milano.

Il basket però non è solo vittorie. È spogliatoio, è sudore, è risate dopo l’allenamento e tensione prima di una finale. È il Palalido, il luogo dove lontano dai riflettori nascevano le strategie e si cementavano i rapporti umani. Peterson e Zapelloni ci riportano dentro quell’atmosfera irripetibile, raccontando storie mai dimenticate e aneddoti che fanno, ancora oggi, sorridere e commuovere.

Un filo rosso unisce l’Olimpia e Peterson fin dalla nascita – stesso giorno, il 9 gennaio 1936 – e li porta a incontrarsi nel 1978 quando la Banda Bassotti inizia a scrivere pagine di storia, tra scudetti, coppe e un’energia che valica i confini italiani. Una squadra che molti consideravano la 24esima franchigia NBA, quando le squadre oltreoceano erano solo 23.

Ad arricchire il libro vi sono le preziose prefazioni dell’allenatore e presidente basket operations Olimpia Milano Ettore Messina e del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, che donano ulteriore profondità a un racconto già carico di emozione.

Più di un semplice libro sportivo, La mia Olimpia è un’opera che unisce passione e memoria, il vissuto del Coach e l’arte del racconto di Zapelloni, per restituire ai lettori il cuore pulsante di una squadra che ha segnato un’epoca. Un libro per chi ama le storie di sport, di amicizia e di uomini che, insieme, hanno scritto un pezzo di storia nazionale.

ISBN: 9788833247786

Prezzo: 20 €

Genere: Sport

Fotografie di: Aldo Castoldi / Archivio Dario Colombo

Illustrazioni: in BN

Postfazione di: Ettore Messina e Massimiliano Finazzer Flory

Formato: 14 x 21 cm

Pagine: 336 pp + Cop. in brossura con bandelle

Lingua: Italiano

PRIMA PRESENTAZIONE NAZIONALE:

GIOVEDÌ 20 MARZO ALLE ORE 18:30 PRESSO LA LIBRERIA FELTRINELLI DI PIAZZA PIEMONTE A MILANO. Gli autori dialogheranno con Ettore Messina – capo allenatore dell’Olimpia Milano – e Massimiliano Finazzer Flory – attore e primo tifoso dell’Olimpia. L’incontro sarà arricchito dalla presenza di alcuni ex campioni dell’Olimpia, che offriranno la loro testimonianza su un’epoca che ha segnato la pallacanestro italiana

GLI AUTORI:

Dan Peterson – nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, Illinois – ha iniziato la carriera da allenatore nel 1966 all’Università di Delaware. Dopo un’esperienza in Cile nel 1973 arriva in Italia alla Virtus Bologna, vincendo la Coppa Italia, uno scudetto e la semi-finale Coppa Korac. Dal 1978 all’87 guida l’Olimpia Milano, conquistando 4 scudetti (1982, 1985, 1986 e 1987) la Coppa Korac (1984-1985), la Coppa dei Campioni(1986-1987) e due Coppe Itali(1986, 1987).

Allenatore dell’Anno in Italia (1979, 1987) ed European Coach of the Year (1987), è noto per il rientro in panchina nel 2011 e per il suo impegno nel team building. Ha diretto l’NBA Camp di Salsomaggiore, collaborato con i Toronto Raptors e diverse società italiane. Celebre per le telecronache NBA e gli spot pubblicitari, ha pubblicato oltre 25 libri. Vive a Milano con la moglie Laura Verga



Umberto Zapelloni detto “Zap”, da Milano, Lombardia, dove è nato il 31 maggio 1961. Già responsabile della redazione sportiva del “Corriere della Sera” e vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”, si occupava negli anni Ottanta e Novanta di Formula 1 per “il Giornale” di Montanelli. Oggi è responsabile degli inserti Sport e Mobilità del “Foglio”, scrive ancora di Formula 1 sul “Giornale” ed è opinionista di Sky a Race Anatomy, oltre che curatore del blog www.topspeedblog.it