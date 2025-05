Cascia festeggia il ritorno in Prima Categoria: un traguardo meritato per la squadra e la città

L’Amministrazione comunale di Cascia si congratula con entusiasmo e profondo orgoglio con la società, lo staff tecnico, e tutti i giocatori dell’U.S.D. Cascia per il prestigioso traguardo raggiunto: il ritorno in Prima Categoria.

Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e la passione di un gruppo straordinario che, con determinazione e spirito di squadra, ha saputo riportare in alto i colori della nostra città, regalando a tutta la comunità una grande gioia sportiva. Il successo del Cascia non è solo una vittoria sul campo, ma anche un esempio di coesione, lavoro di squadra e attaccamento al territorio. Un ringraziamento va alla dirigenza, al presidente Roberto Gaffi, all’allenatore Rolando Di Nicola, ai giocatori, ai tifosi e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, sostenendolo con costanza e cuore. Il binomio Cascia e sport si rafforza ogni giorno di più e non possiamo che esserne orgogliosi.

Cascia torna protagonista nel panorama calcistico regionale, e lo fa con orgoglio e spirito di rinascita. In attesa della prossima stagione, ci uniamo al grido della tifoseria: forza Cascia, sempre!