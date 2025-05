Filippo Inzaghi a Radio 24: “Ancelotti in Brasile? Il coronamento di una carriera. Mi auguro una finale Italia-Brasile”

“Il giorno della promozione del Pisa, sul pullman a Bari, col Presidente Corrado leggemmo il messaggio di Davide e Carlo Ancelotti, questo fa capire il rapporto che ho con loro”. Così Filippo Inzaghi, il tecnico nerazzurro, a Tutti Convocati su Radio 24, fresco di promozione in Serie A con il suo Pisa, ha commentato la notizia del suo ex allenatore Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile, aggiungendo: “Sono contento per lui, è il coronamento di una carriera straordinaria per Carlo, penso gli mancasse solo una grande Nazionale, più del Brasile cosa c’è? Dopo Milan e Real Madrid, la panchina di una grande Nazionale è la ciliegina sulla torta. Se mi auguro che vinca il Mondiale? Mi augurerei che ci faccia risognare l’Italia nel prossimo Mondiale, diciamo che il sogno di noi italiani potrebbe essere una finale tra Italia e Brasile”.