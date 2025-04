Serie B: risultati e marcatori della 34ª giornata

Il Pisa vince a Brescia ed è ad un passo dalla promozione, lo Spezia pareggia, Samp sconfitta a Carrara. Colpo del Modena a Bari, vittorie per Salernitana , Cremonese e Sassuolo.

FROSINONE-SPEZIA 2-2

Marcatori: 9′ Bohinen (F), 15′ Bandinelli (S), 39′ Bohinen (F), 75′ F. Esposito (S)

BARI-MODENA 1-2

Marcatori: 8′ Defrel (M), 18′ Palumbo (M), 42′ Lasagna (B)

BRESCIA-PISA 1-2

Marcatori: 12′ Tramoni (P), 79′ Toure (P), 94′ Juric (B)

CARRARESE-SAMPDORIA 1-0

Marcatori: 6′ Torregrossa

REGGIANA-CITTADELLA 2-1

Marcatori: 61′ Gondo (R), 90′ Portanova (R), 96′ Pandolfi (C)

SALERNITANA-COSENZA 3-1

Marcatori: 50′ Corazza (S), 64′ Ferrari (S), 78′ Tongya (S), 82′ Zilli (C)

CREMONESE-MANTOVA

Marcatori: 4′ Redolfi (M), 24′ Johnsen (C), 47′ De Luca (C), 53′ Collocolo (C), 73′ De Luca (C), 77′ Brignani (M)

CESENA-SASSUOLO 0-2

Marcatori: 24′ pt Laurienté (S), 12′ st Laurienté (S)

CATANZARO-PALERMO

Domenica ore 15

SUDTIROL-JUVE STABIA

Domenica ore 15