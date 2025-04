Coppa Italia : Inter-Milan 0-3, rososneri in finale

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il Milan batte 3-0 l’Inter ed è la prima finalista dell’rdizione 2024-2025 Coppa Italia Freccia Rossa .

Dopo l’1-1 dell’andata, i nerazzurri partono forte a San Siro , ma sentono ancora nelle gambe le scorie della sconfitta in campionato: traversa di Dimarco (22′) e l’occasione fallita da Lautaro sono i rossoneri a passare in vantaggio con Jovic (36′) con un colpo di testa preciso che batte Martinez. In avvio di ripresa ancora il serbo raddoppia (50′) sugli sviluppi di un corner da destra dopo la deviazione di Barella. All’85’ è Reijnders a mettere il punto esclamativo sul match. I rossoneri ora attendono di conoscere il nome dell’avversaria nella finale di Roma del 14 maggio, col Bologna favorito dopo il 3-0 dell’andata sull’Empoli.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 0-3

Inter (3-5-2): Martinez J; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38′ st Correa), Barella (8′ st Frattesi), Asllani (8′ st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8′ st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (8′ st Arnautovic)

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Berenbruch, C. Augusto, Cocchi, Pavard

Allenatore: Inzaghi S.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15′ st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42′ st Bartesaghi), Reijnders (42′ st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33′ st Loftus-Cheek); Jovic (33′ st Abraham)

A disposizione: Sportiello, Torriani, Bondo, Chukwueze, Florenzi, Gimenez, Musah, Sottil, Terracciano

Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36′ Jovic (M), 5′ st Jovic (M)

Ammoniti: Calhanoglu (I)