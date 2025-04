Serie A – risultati recuperi 33^giornata

Ieri recuperi della trentatreesima giornata di Serie A, Lazio e Fiorentina centrano due importantissimi successi per alimentare il sogno Champions.

La formazione di Baroni batte 2-0 il Genoa g e salgono a 59 punti, agganciando la Juve a -1 dal quarto posto del Bologna – bianconeri sconfitti a Parma 1-0. All’Unipol Domus la Fiorentina batte il Cagliari 2-1: Palladino si porta a -4 da Italiano. Il Torino batte l’Udinese 2-0.



GENOA-LAZIO 0-2



IL TABELLINO

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Otoa 4,5, De Winter 6, Vasquez 5,5, Martin 5,5 (23′ st Ahanor 6); Masini 6 (35′ st Ekhator 6), Frendrup 6; Norton-Cuffy 5,5 (35′ st Sabelli 5,5), Vitinha 5,5 (16′ st Venturino 6), Thorsby 6; Pinamonti 5 (23′ st Messias 6). A disp.: Siegrist, Sommariva, Bani, Zanoli, Barbini, Ahanor, Badelj, Kassa, Messias, Nuredini. All.: Vieira 5,5

Lazio (4-2-3-1): Mandas 6,5; Lazzari 6,5 (45′ Pedro 6), Gila 6,5, Romagnoli 6, Pellegrini 6,5; Guendouzi 6, Rovella 6,5 (23′ st Belahyane 4); Marusic 6, Dia 7 (24′ st Vecino 6), Zaccagni 6 (44′ st Hysaj sv); Castellanos 7,5 (44′ st Noslin sv). A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Tchaouna. All.: Baroni 7

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 32′ Castellanos, 20′ st Dia

Ammoniti: Rovella (L), Pinamonti (G), De Winter (G), Sabelli (G)

Espulsi: al 22′ Otoa (G) per fallo da ultimo uomo

CAGLIARI – FIORENTINA 1-2

IL TABELLINO

Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zappa 5,5, Mina 6 (41′ Palomino 5,5), Luperto 6; Zortea 5,5 (22′ st Coman 6), Adopo 5,5 (22′ st Marin 6), Prati 6 (22′ st Makoumbou 6), Viola 5,5 (14′ st Gaetano 6), Augello 5,5; Luvumbo 5,5, Piccoli 7. A disp.: Ciocci, Sherri, Obert, Pavoletti, Felici. All.: Nicola 5,5

Fiorentina (3-5-2): De Gea 5; Pongracic 6,5, Mari 6, Ranieri 6 (36′ st Comuzzo 6); Dodo 6,5, Mandragora 6,5 (36′ st Folorunsho 6), Fagioli 6 (18′ st Richardson 6), Cataldi 6, Gosens 7 (17′ st Parisi 6); Beltran 7 (41′ st Zaniolo sv), Gudmundsson 6. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. All.: Palladino 7

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7′ Piccoli (C), 36′ Gosens (F), 4′ st Beltran (F)

Ammoniti: Palomino (C), Piccoli (C), Parisi (F), Zaniolo (F)

PARMA -JUVENTUS 1-0



IL TABELLINO



Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Leoni 7, Vogliacco sv (10′ Hainaut 6,5), Valenti 6,5; Delprato 7, Bernabé sv (10′ Estevez 6 (1′ st Hernani 6,5)), Keita 6,5, Sohm 6,5, Valeri 7; Pellegrino 7 (29′ st Man 6), Bonny 6,5 (40′ st Almqvist sv). A disp.: Corvi, Marcone, Lovik, Balogh, Circati, Trabucchi, Camara, Haj, Hernani, Ondrejka, Djuric. All.: Chivu 6,5.

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Veiga 6, Kelly 5 (41′ st Costa sv); McKennie 5,5 (12′ st Yildiz 5,5), Thuram 5,5, Locatelli 5,5 (41′ st Douglas Luiz sv), Cambiaso 5,5; Nico Gonzalez 6 (41′ st Weah sv); Kolo Muani 5,5, Vlahovic 5 (1′ st Conceiçao 6). A disp.: Pinsoglio, Perin, Savona, Rouhi, Adzic. All.: Tudor 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 46′ Pellegrino

Ammoniti: Sohm, Hernani (P); Gonzalez, Locatelli, Yildiz (J)



TORINO-UDINESE 2-0

IL TEBELLINO

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6,5; Pedersen 6 (19’ st Walukiewicz 6), Maripan 6, Masina 6 (31’ st Dembele 7), Biraghi 6,5; Ricci 6 (19’ st Karamoh 6), Casadei 6 (43’ st Tameze sv); Gineitis 5,5, Linetty 6, Elmas 5,5 (31’ st Perciun 6); Adams 7. A disp.: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Cacciamani. All.: Vanoli

Udinese (4-4-1-1): Okoye 5,5; Ehizibue 6 (18’ st Modesto 6), Bijol 5,5, Solet 5,5, Kamara 5,5; Atta 6,5, Lovric 5 (26’ st Pafundi 5,5), Karlstrom 5,5, Ekkelenkamp 6 (37’ st Sanchez sv); Payero 5,5 (37’ st Pizarro sv); Bravo 5,5 (18’ st Davis 6). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti, Kristensen. All.: Runjaic

Arbitro: Collu

Marcatori: 39’ Adams (T), 40’ st Dembele (T)

Ammoniti: Maripan (T), Gineitis (T), Karlstrom (U), Bijol (U)

Note: 35’ gol annullato ad Atta (U) per fuorigioco