Serie C: Ternana-Pianese 2-0. Rossoverdi matematicamente ai playoff

(Stefano Giovagnoli) – La Ternana “blinda” il secondo posto. Batte la Pianese 2-0, a ma a sorprendere d più non è la squadra, ma Giammaglichella. L’uomo dalla panchina che ha sbloccato il risultato

SODDISFATTO LIVERANI CHE HA AVUTO PAROLE DI ELOGIO PER IL GIOCATORE, MENTRE IL GRUPPO SI E’ TOLTO IL PESO DEL SECONDO POSTO DALLA TESTA ORMAI CONQUISTATO MATEMATICAMENTE.

Sarebbe dovuta essere una partita di speranza per la Ternana alla “caccia” di quel primo posto, che, con il passare delle giornate, era diventato sempre più una “chimera” fino alla matematica promozione della Virtus Entella nel prossimo campionato di serie B.

L’obiettivo della squadra di Liverani era almeno di conquistare un punto per la matematica certezza del secondo posto dovendo però fare i conti con diversi giocatori indisponibili come Brignola, Donnarumma, Loiacono, Krastev e Romeo.

La Ternana ha vinto 2 a 0 “blindando” il secondo posto, meritato per quanto ha lasciato intendere lo stesso tecnico romano alla vigilia della gara, poi risultata non esaltante vista l’espressione in campo.

Lo potremmo definire anche un “brodino” da mandare giù a cuor leggero a patto che nei play off sia un’altra Ternana quella magari ammirata quando lottava ad armi pari con il Pescara.

Il confronto con la Virtus Entella verrà misurato nel confronto diretto di domenica a risultato ormai acquisito, visto che la Ternana non ha dato mai l’impressione di raggiungere i liguri nelle ultime settimane pareggiando un derby a “portata di mano” e perdendo tre partite con il nuovo allenatore.

Nonostante si potesse pensare tutto il contrario Liverani ha rivoluzionato la formazione.

Il rientrante Maestrelli è andato inizialmente in panchina lasciando posto a Fazzi, che ha fatto coppia con Capuano, mente Donati ha preso il posto di Casasola e Martella quello di Tito.

A centrocampo hanno giocato Damiani, De Boer e Corradini, mentre in attacco sono stati schierati i soliti Cianci, Cicerelli e Curcio titolarissimi nella formazione di quest’anno.

La Pianese ha risposto con il 3-4-1-2. Una squadra considerata in un buon momento, visto che ha guadagnato l’importante qualificazione ai prossimi play off.

Un orgoglio per l’allenatore Formisano, che ha ripagato squadra e società dei tanti sacrifici fatti.

Il traguardo è stato ormai raggiunto ed ora il gruppo proverà a giocarsi in pieno tutte le possibilità con il giusto equilibrio secondo quanto è stato dichiarato dallo stesso tecnico.

Il primo “strappo” della partita al 13’ con una ripartenza veloce della Ternana e Cianci al tiro.

La partita ha vissuto su un certo equilibrio a centrocampo senza dare particolari sussulti da una parte e dall’altra nonostante i vari tentativi di fraseggio di entrambe le squadre risultati abbastanza sterili.

Un incontro “interlocutorio”, come abbiamo accennato, non solo del campionato della Ternana, ma anche a livello di gioco, rimasto inespresso per lunghi tratti dell’incontro.

Una partita al “piccolo trotto”, insomma dove le marcature hanno presso spesso il sopravvento.

La Pianese è apparsa moderatamente aggressiva, la Ternana attenta in difesa, ma per niente incisiva nella fase propositiva dell’azione senza dare uno scossone all’incontro.

L’inespressività della Ternana è stata causata dall’attenta marcatura della Pianese e dall’attenzione sui portatori di palla, ma il ritmo imposto dai rossoverdi ha facilitato il compito degli ospiti.

Un “brivido” al 36’ quando una verticalizzazione aveva messo in movimento Chesti rimontato proprio all’ultimo prima della conclusione.

Ben più veloce la Pianese, che ha mostrato i “pugni”. Bacchin ha incrociato e Vannucchi è comunque dovuto intervenire in due tempi con il rischio di perdere il pallone.

La Ternana ha finito anche di rischiare grosso quando Fazzi al 42’ ha fermato uno sgusciante Mignani al limite dell’area punito “solo” con il cartellino giallo, ma sarebbe potuta andare anche diversamente.

L’episodio ha dato una prima “scossa” alla squadra rossoverde o meglio c’è stata l’individualità di Cicerelli, che spesso e volentieri ha fatto la differenza prendendo il palo esterno su calcio di punizione.

Al 6’ del secondo tempo la Ternana ha sbloccato il risultato. L’azione è iniziata da Martella, che ha servito un pallone in area a Cianci, bloccato dal portiere in tuffo, ma Ciammaglichella, entrato all’inizio della ripresa, ha ribadito di testa in rete portando avanti i rossoverdi di Liverani.

L’allenatore ha avuto parole di elogio sul giocatore apprezzandone tutta la sua bravura.

Buone le sue potenzialità per fare il trequartista dietro le due punte e il quarto d’ora di Cicerelli più dentro al campo lascia ben sperare in vista dei play off.

Come detto protagonista di giornata Aaron Ciammagliachella: “I meriti vanno a tutta la squadra.

Mi sento un calciatore normale e non un campione, tanto che ho ancora molto da imparare.

La mezz’ala è il ruolo che preferisco, ma mi adatto bene anche ad uno più offensivo”.

Il goal ha un po’ “svegliato” la Ternana, che ha giocato un secondo tempo migliore, mentre la Pianese era andata meglio nel primo, tanto che ha stentato ad abbozzare una efficace reazione.

A 6’ dal Termine Cicerelli ha messo in “cassaforte” il risultato e lo ha fatto con una prorompente azione personale impreziosita con un gran tiro rasoterra risultato vincente che ha chiuso la gara.

“I ragazzi si sono toti un peso – ha detto Fabio Liverani al termine dell’incontro – nel secondo tempo siamo usciti sia tecnicamente, che fisicamente, ma si sono visti troppi errori nella prima frazione.

Quando una squadra cresce nell’arco dei novanta minuti è comunque un buon segnale”.

IL TABELLINO

TERNANA-PIANESE 2-0

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi, Donati, Fazzi (46’ Maestrelli), Capuano, Martella, Corradini (66’ Vallocchia), Damiani (46’ Ciammaglichella), De Boer, Curcio (66’ Casasola), Cicerelli, Cianci (81’ Tito). All. F. Liverani

PIANESE (3-4-1-2): Boer, Ercolani (79’ Mastropietro), Masetti, Pacciardi (79’ Indragoli), Colombo (57’ Da Pozzo). Proietto, Simeoni, Chesti, Marchesi, Bacchin (92’ Falleni), Mignani (92’ Xhani). All. A. Formisano

ARBITRO: Riccardo Tropiano (sez. Bari)

ASSISTENTI: Vincenzo Russo (sez. Nichelino); Sebastian Petrov (sez. Roma 1)

IV UFFICIALE: Giuseppe Morelli (sez. Tivoli)

RETI: 51’ Ciammaglichella (Ternana), 84’ Cicerelli (Ternana)

AMMONITI: Damiani, Cicerelli, Fazzi, Maestrelli, Tito (Ternana), Simeoni (Pianese)

RECUPERO: 2’ pt.; 4’ st.

SPETTATORI: 3.042 (di cui 2.233 abbonati e 21 ospiti)