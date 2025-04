Bologna – Inter , le probabili formazioni

La pressione si farà sentire in casa Inter anche dopo la vittoria del Napoli contro il Monza che ha permesso agli azzurri di Conte di raggiungere i nerazzurri in testa alla classifica a quota 71 punti.Calcio d’inizio alle orre 18.00.

Quì Bologna: Italiano non potrà contare su Skorupski, Calabria, Casale e Ferguson, ma recupera a una condizione migliore sia Odgaard che Castro. Pobega dovrebbe vincere il ballottaggio con Aebischer per giocare in mediana con Freuler.

Quì Inter – Dumfries e Zielinski sono reciperati , ma non pronti ad essere schierati dall’inizio. Difficile vedere Thuram in campo per affaticamento muscolare:Simone Inzaghi sembra intezionato a schierare al Dall’Ara, gli srtessi undici della sfida Champions league contro il Bayern Monaco ad eccezione della fascia sinistra dove Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco Lautaro – Correa sembra la coppia in attacco . Arnautovic che Taremi non sono al mrglio delle condizioni fiscihe.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Panchina: Bagnolini, Pessina, Erlic, De Silvestri, Lykogiannis, Aebischer, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Italiano.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Zalewski, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.



ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Baccini e Bahri.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Abisso (Meraviglia).