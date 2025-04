De Laurentiis:” “I conti si fanno alla fine, le valutazioni in itinere possono creare anche disagi”

Aurelio de Laurentiis ai microfoni di Radio CRC , augura buona Pasqua a tutti i tifosi del Napoli : “Auguro una santa Pasqua a tutti i calciatori con in testa il nostro capitano, al corpo allenante con il maestro Antonio Conte, a tutti i collaboratori ma soprattutto ai nostri tifosi di cui da 20 anni vado orgoglioso”. “I conti si fanno alla fine, le valutazioni in itinere possono creare anche disagi, perché servono risposte, riflessioni, considerazioni. Tutto è in continua evoluzione, anche le squadre di calcio. Le riflessioni è sempre meglio farle alla fine“. “