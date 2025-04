Roma , Ranieri:”siamo seri , se raggiungiamo la Champios facciamo un capolavoro”

Più realista come Claudio Ranieri non ci sono tecnici di questa levatura. Il tecnico giallorosso ha parlato della sfiida della sua Roma contro il Verrona: “sarà difficilissima, sono quadrati e ripartono a 1000 all’ora.- ha detto nella conferenza stampa della vigilia – Prima giocavamo a 1-2 tocchi con leggerezza, ora non più anche per merito della controparte: affrontare Juventus e Lazio non è semplice ma dico che questa squadra sta facendo il massimo e tira fuori il meglio che ha”.