F1 , Gp Arabia Saudita FP2: uno-due McLaren

Le due McLaren chiudono il secondo turno di prove libere di Jeddah con il miglior tempo . . Lando Norris mette a segno il miglior tempo delle FP2 con il tempo di un minuto, 28 secondi e 267, per un vantaggio di 163 millesimi nei confronti del suo compagno di squadra Oscar Piastri.

Il campione dle mondo in carica Max Verstappen (red Bull) a 270 millesimi di ritardo dalla vetta.

Il migliore dei ferraristi,Charles Leclerc quarto a 482 millesimi da Norris, mentre Lewis Hamilton non va oltre il tredicesimo tempo a un secondo e 104 millesimi da Norris, evitando tra l’altro una possibile sanzione per impeding sul connazionale Albon. Carlos Sainz porta la Williams-Mercedes nella top five (+0.675) davanti a Yuki Tsunoda che fa tutte bene con la Red Bull ma colpisce il muro a otto minuti dalla bandiera a scacchi, provocando di fatto la sospensione delle prove con bandiera rossa. Nessuna conseguenza fisica per il pilota giapponese, danni pesanti alla sua RB21. Settimo tempo per George Russell con la Mercedes davanti a Pierre Gasly (Alpine) cher era stato il più veloce del primo turno. Nico Hulkenberg (Sauber) e Alexander Albon (Williams) chiudono la top ten. Sessione un po’ complicata per Andrea Kimi Antonelli che sigla l’undicesimo tempo a 975 millesimi dal leader.