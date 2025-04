Champions League: Inter – Bayern Monaco 2-2. Nerazzurri in semifinale

Finisce 2-2 Inter -Bayern Monaco , gara di ritono quarti di finale Champoons , e grazie al 2-1 all’andta i erazzurri conquistano la semifinale contro il Barcellona tra due settimane.

Serata di di forte vento a San Siro. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni ambo le parti: Olise all’11’ al ,omento della facile battuta viene anrticipato da un grande recupero di Bastoni, i nerazzurri replicano con una girata di Acerbi che diventa un ‘assist per Thuram , il francese manca l’appuntanento con la palla . Il possesso palla del Bayern è asfissiante. Al 33’ una gra destro di Chalanoglu sfiora il montante alla destra di Urbig. Il Bayern ci prova con Muiller e Sanè dopo una scorribanda di Laimer , le due conclusioni respinte fortunosamente dalla difesa nerazzurra, e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa l’Inte è più alta rispetto al primo tempo , ma al 7′ viene punita da un destro di Kane: il tiro incrociato e angolato, con Di Marco che concede troppo spazio all’attaccante inglese.

I nerazzurri si scuotono e con Thuram sfiorano il pareggio con un tiro centrale bloccato da Urbig. E’ l’antipasto del pareggio che arriva al 13′: sgli sviluppi di un corner , Lautaro raccoglie una corta respinta della difesa bavarese , antcipia Kimmich e mette in rete. L’Inter è scatrenata , Darmian rcalcia a colpo sicuro calcia , per il 2-1 , Dieer in scivolata salva moiracolosaente suila linea di porta.

Al 16′ l’Inter passa in vantaggio con Pavard, e ancora da calcio d’angolo , il francese anticipa in elevazione Kim e di testa schiaccia detro le spalle di Urbig.

Il Bayern accusa il colpo però al 31′ rientra in partita i con un colpo di testa di Dier che da un’assist al centro dell’area diventa un pallonetto imprendible per Sommer . I 20 minuti finali , diventanto una sofferenza per i nerazzurri anche per l’eveidente stanchezza . Inzaghi ricorre alla panchina mettendo forze frescge , il miro regge e dopo 6′ di recupero San Siro può festeggiare la seconda semifinale in tre anni.

IL TABELLINO

Inter-Bayern Monaco 2-2

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (42′ st Bisseck); Darmian, Barella (42′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (28′ st Carlos Augusto); Lautaro (36′ st Taremi), Thuram.

Allenatore: Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer (38′ st Coman), Dier, Kim (20′ st Guerreiro), Stanisic; Kimmich, Goretzka (38′ st Pavlovic); Olise, Mueller, Sané (20′ st Gnabry); Kane.

Allenatore: Kompany

Arbitro: Vincic

Marcatori: 7′ st Kane (B), 13′ st Lautaro (I), 16′ st Pavard (I), 31′ st Dier (B)

Ammoniti: Kim (B), Dier (B)