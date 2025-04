Inzaghi:” abbiamo disputato una grande partita”

L‘Inter di Simone Inzaghi stacca il pass per la semifinale di Champions . Il pareggio 2-2 a San Siro contro il Bayern Monaco (andata 2-1 a favore dei merazzurri). Il tecnicopiacnetino ai microfoni prime al temine del match. “È una serata bellissima, con i nostri tifosi e nel nostro stadio contro una squadra fortissima. Abbiamo dovuto fare due grandi gare, abbiamo messo tutto e andiamo avanti in questa stagione lunga e difficile. Contro una squadra così ti dà più soddisfazione, al di là di budget e ingaggi che non vanno in campo. Abbiamo risposto colpo su colpo”

Ai microfoni di Sky ha aggiunto: “Una serata bellissima, San Siro ci ha aiutato. Il Bayern ha fatto due grandi partite, noi l’abbiamo voluta e ci godiamo questa sera frutto di sacrificio. Siamo stati bravi,