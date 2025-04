Champions League:Eeal Madrid-Arsenal 1-2

Al Bernabeu non accade nessun miracolo. Nel match d iritorno quarti di finae Champions League , Il Real Madrid sconfitto dopo il 3-1 all’Emirates , battuto dall’Arsenal (2-1) ,dop il 3-1 nel match di ritorno quarti di finale Champions.

In apertura occasionissima per l’Arsenal: Asensio butta giù Merino in area. L’arbitro, dopo consulto a bordo campo con il monitor, indica il dischetto Saka L però sbaglia dagli undici metri.

A parti invertite Letexier assegna un altro rigore, la decisione del direttore di gara, viene annullata dal VAR

Si va a riposo sullo 0-0 .Nella ripresa la rete che chiude i giochi. Stavolta Saka si rifà del rigore fallito con uno splendido tocco sotto su imbucata di Odegaard.

Il Real però non si dà per vinto e con Vinicius riequilibra immediatamente i conti sfruttando un grave errore di Saliba in impostazione.

Non succede più molto altro fino al recupero, quando Martinelli realizza la rete della vittoria per l’Arsenal, che ottiene il passaggio al penultimo atto di Champions League. Ad attendere gli inglesi in semifinale ci sarà il PSG.

Il Tabellino

Real Madri – Arsenal 1-2

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois 6; Vazquez 5.5 (61′ Ceballos 6), Asencio 5 (73′ Modric 6), Rudiger 6, Alaba 5 (61′ Garcia 6); Valverde 6, Tchouameni 6; Rodrygo 5 (61′ Endrick), Bellingham 5.5, Vinicius 6.5; Mbappé 5 (75′ Brahim Diaz 6). All. Ancelotti

ARSENAL (4-3-3): Raya 6; Timber 6.5, Saliba 5, Kiwior 6, Lewis-Skelly 6; Odegaard 6.5, Partey 6, Rice 6; Saka 6 (77′ Trossard sv), Merino 6, Martinelli 7. All. Arteta

Marcatori: 65′ Saka (A), 67′ Vinicius (RM), 90’+3 Martinelli (A)

Arbitro: Letexier

Ammoniti: Alaba (RM), Asensio (RM)