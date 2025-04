Lautaro:”abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose”

Al termine d el match pareggiato 2-2 contro il Bayern Monaco , che porta i nerazzurri in semifinale Champions League capitan Lautaro, ai microfoni di Prime “La ricorderemo questa per tanto tempo questa vittoria. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo dimostrato che possiamo fare grandi cose. Pensiamo sempre a poter vincere tutto, se no non si può giocare. Questa è la nostra mentalità. Barcellona? Sarà importante contro un grande avversario, noi prepareremo la sfida di campionato e poi la partita di Champions”.