“Sappiamo che non abbiamo fatto abbastanza per vincere queste due partite”. Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, in conferenza stampa dopo l’eliminazione contro l’Inter. “Penso che dobbiamo guardare indietro prima della partita d’andata, il tema era quello degli infortunati. Sia all’andata che al ritorno abbiamo mostrato un buon Bayern, abbiamo perso ma abbiamo rammarico”.