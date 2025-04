Aston Villa-PSG 3-2

Ha regalato tante emozioni match di ritorno dei quarti di finale della Champions Leaguetra Aston Villa e PES, alla fine ad accedere alla semifinale sono i frabcesi dui Luis Enrique . A Birmingham embra finita quando Hakimi e Mendes firmano il doppio vantaggio per Luis Enrique, ma l’Aston Villa non molla e rimonta: Tielemans (34′), McGinn (54′) e Konsa (57′) siglano il 3-2 e il ribaltone. Il finale è vibrante e solo un monumentale Donnarumma salva i parigini, che volano in semifinale.

TABELLINO

ASTON VILLA-PSG 3-



ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (76′ Maatsen); Kamara, Onana (67′ Ramsey), Tielemans (88′ Barkley); Rogers, McGinn (67′ Asensio), Rashford (76′ Watkins). All. Unai Emery.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola (61′ Doue), Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

MARCATORI: 11′ Hakimi (P), 28′ Nuno Mendes (P), 34′ Tielemans (AV), 55′ McGinn (AV), 58′ Konsa (AV)

ARBITRO: Sanchez

AMMONITI: McGinn (AV)