Champions League: Barcellona- Borussia Dortmund 4-0

Allo stadio Olimpico di Montjuic andata i quarti di finale di Champions League il Barcellona travolge 4-0 il Borussia Dortmund e mette una seria ipoteca per accedere alla semifinale.

iDomio dei blaugrana che passano in vamntaggio con Raphinha (25′) con un colpo sottomisura. Il Borussia sfioira il pareggio con Guirassy . Nella ripresa gli uomini di Flick dilagano grazie a una doppietta di Lewandowski (48′ e 66′) e a una rete di Yamal (77′) in contropiede.

IL TABELLINO

BARCELLONA- BORUSSIA DORTMUND 4-0

Barcellona (4-3-3): Szczesny ; Koundé , Cubarsí , Martinez (36′ st Araujo 6,5), Balde ; De Jong , F. Lopez (29′ st Gavi ), Pedri (36′ st Garcia ); Yamal 7 (41′ st Fati ), Lewandowski (36′ st Ferran Torres ), Raphinha 7.

A disp.: Pena, Kochen, Torre, Christensen, Pau Victor, Fort, Gerard Martin. All.: Flick

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel ; Bensebaini , Anton , Can , Ryerson 5 (34′ st Sule ); Nmecha (23′ st Ozcan 5), Brandt , Chukwuemeka (23′ st Reyna 5); Adeyemi (1′ st Beier ), Guirassy, Gittens (34′ st Duranville).

A disp.: Meyer, Lotka, Yan Couto, Svensson, Watjen, Kabar. All.: Kovac

Arbitro: Eskas (Nor)

Marcatori: 25′ Raphinha (Ba), 3′ st Lewandowski (Ba), 21′ st Lewandowski (Ba), 32′ Yamal (Ba)

Ammoniti: Adeyemi, Guirassy (Bo)