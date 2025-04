Inzaghi:” abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore”

L‘Inter con coraggio e determinazione ha battuto il Bayern Monaco 2-1 , andata quarti di finale Champions League . I nerazzurri mettono una seria ipoteca per il passaggio del turno . Tutto si deciderà nella gara di ritono il prossimo 16 aprile a San Siro. Simone Inzaghi ai microfoni Sky Sport. ” “Ai ragazzi bisogna fare tanti complimenti, più per la prestazione che per il risultato. Sappiamo che è solo il primo match, ma abbiamo tenuto testa a una squadra fortissima con aggressività e coraggio.- “Abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore, ma ora dovremo dare seguito a questa prestazione con il match di San Siro tra una settimana”.