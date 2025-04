Serie A: Bologna -Napoli 1-1, partenopei che sprecano il -1 dall’Inter

Nell’ultimo match della 31a giornata di Serie A, il Napoli spreca la grande ooccasione di accorciare in classifica sull’ l’Inter ,solo un partenopei 1-1 contro il Bologna . la squadra di Conte non vince fuori casa dal 18 gennaio matc a bergano contro l’Atalanta. (Nella foto Ndoye)

Era prevedibile e mpm facile per il Napoli giocare al Dall’Ara contro un Bologna in piena salute lanciato a pieno ritmp verso un posto in Champions League.

Nel Antonio Conte in tribuna (squalificato) , in panchina Stellini, con il ritorno a centrocampo di McTomynae e il forfait di Meret (influenza) e Buongiorno (pobrlam muscolare) sostituiti da Scuffet e Juan Jesus. Italiano deve rinunciare all’infortunato Calabria e Ferguson, lo scozzese già in lista poi sostiutito da Aebisicher per un probrelma muscolre mentre in attacco Dallinga vince il ballottaggio con Castro come punta centrale supportato dal terzetto Orsolini-Odgaard-Ndoye.

La partita

Il Napoli parte bene e al 18′ sboloccano il match con un’azione di forza di Anguissa che salta 4 uomini e batte Skorupski superandolo in uscita. Il portier polacco .Sembra funzionare tuuto nl Napoli; Lukaku da compasso agisce da boa e innesca gli inserimenti di Neres e Politano. I felsinei non trovani le solite geometrie , su Dallinga fa buona guardia Juan Jesus. Al 25′ Skorupski è costetto ad uscire per un colpo preso in occasione del gol , al suo posto Ravaglia. Il Napoli sfiora il raddoppio: Di Lorenzo vede l’inserimento di McTominay, rasoterra che Ravaglia mette in angolo. Nel recupero proma del riposo Aebischer sfiora l’incrocio dei pali con un destro a giro dal limite.

Nella ripresa, i cabia tutta la partita del Bologna. Si gioca a solo nella metàcampo del Napoli che non riesce più ad arginare il Bologna . Al 59′ , Ndoye spizza di testa , Scuffet smanaccia e Oliveira anticipa Orsolini e Odgaard pronti alla battuta a rete. Al 64′ arruiva il pareggio: Miranda serve Odgaard in profondità, il rasoterra in area per Ndoye e magia dello svizzero con un colpo di tacco -, la palla tocca la travertsa interna e supera Scuffet. Stellini getta nella mischia Gilmour per McTominay non al meglio , esce anche Ners per Raspadori, i cambi non cambiamo il copione del match. Scuffet è attento sulla punizione di Miranda: negli ultimi minuti regoamentari non mancano le emozioni: Holm stacca di testa, Scuffet respinge in volo e Castro da pochi passi si ritrova la palla sul ginocchio , un rimpallo che non favorisce l’attaccante argentino . In pieno recupero, l’unico squill del Napoli: Raspadori impegna Ravaglia su un sinistro deviato dalla schiena bassadi Oliveira.

(Anguissa)

IL TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6 (25′ Ravaglia 7); Holm 6,5, Beukema 6,5, Lucumì 5,5, Miranda 6,5; Freuler 6,5, Aebischer 6; Orsolini 6,5 (32′ st Cambiaghi 6), Odgaard 6,5 (42′ st Fabbian sv), Ndoye 7,5 (42′ st Dominguez sv); Dallinga 5 (32′ st Castro 5). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola. All.: Italiano 7

Napoli (4-3-3): Scuffet 7; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 7, Lobotka 5,5, McTominay 6 (25′ st Gilmour 6); Politano 6 (47′ st Ngonge sv), Lukaku 6, Neres 5 (29′ st Raspadori 6). A disp.: Turi, Meret, Buongiorno, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Hasa, Mazzocchi. All.: Stellini (Conte squalificato) 6

Arbitro: Massa

Marcatori: 18′ Anguissa (N), 19′ st Ndoye (B)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Olivera (N), Anguissa (N), Aebischer (B)