Il Napoli batte l’Empoli 3-0 e si riportano a -3 dalla capolista Inter. Antonio Conte è soddisfatto:” L’Empoli è una squadra che crea difficoltà: sono molto organizzati e mi sorprende che stiano lottando per non retrocedere. All’inizi hanno creato un paio di situazioni in cui potevano farci male, ma siamo stati bravi anche nel palleggio” Forse qualcuno dovrebbe dire grazie al Napoli per aver tenuto aperto questo campionato, che senza di noi sarebbe chiuso da mesi”.