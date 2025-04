Claudio Ranieri al termine del derby della capitale contro la Lazio terminato 1-1- “All’inizio tornavamo indietro in campo e questa cosa non mi è piaciuta – ha commentato il tecnico giallorosso -. Avevo chiesto altro alle mie ali, invece spesso tornavamo verso i nostri difensori. È stato un derby nervoso come al solito e la Lazio ha fatto qualcosa di più di noi, ma mi prendo questo pareggio”.