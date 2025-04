Lazio, Romagnoli:”dispiace per come è andata la partita”

La Lazio ha pareggiato 1-1 il derby contro la Roma, sbloccandolo con un gol di Romagnoli: “Il primo gol me lo sono mangiato, potevo fare meglio – ha commentato il difensore della Lazio commentando la prima occasione da rete della partita -. Dispiace per come è andata la partita. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, dopo il nostro gol avremmo dovuto fare di più perché ci siamo abbassati perdendo le distanze. Poi però abbiamo avuto due occasioni grandi per vincere, dispiace non aver sfruttato gli episodi.