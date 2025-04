Dopo la vitoria sull’Empoli, Scott McTominay parla del sogno scudetto del Napoli: “Ho sempre sognato di vincere trofei e di essere campione per tutta la mia vita. Non perderò mai questo sogno, nemmeno quando la mia carriera sarà finita. Però non possiamo guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, senza farci distrarre da ciò che fanno gli altri o dai risultati altrui”.