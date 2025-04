La 33a giornata della Serie A si è aprta con la sconfitta casalinga del lecce contro il Como , finale al via del Mare 3-0 a favore dei ragazzi dui Fabregas. I salentini iniziano bene il matcb, ma trovavno sulla loro strada Burtez che ebvita di capitoilare in quattro occasion. Il Como vince 3-0 e ipoteca la salvezza, portandosi a 39 punti. Il trascinatore è Assane Diao, che sigla una doppietta (33′ e 92′) e condanna i giallorossi. Giampaolo resta a +2 sulla zona-retrocessione, ma non vince dal 31 gennaio.





IL TABELLINO



LECCE (4-2-3-1) – Falcone ; Danilo Veiga , Gaspar , Baschirotto , Gallo ; Coulibaly (1′ st Berisha ), Ramadani (34′ st Rebic sv); Pierotti 5 (8′ st N’Dri 6), Helgason 5.5 (8′ st Pierret ), Tete Morente (23′ st Banda ); Krstovic . A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rafia, Guilbert, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All. Giampaolo.



COMO (4-2-3-1) – Butez ; Vojvoda , Goldaniga , Kempf , Alex Valle (44′ Alberto Moreno ); Perrone (36′ st Engelhardt ), Da Cunha ; Ikoné (23′ st Strefezza ), Nico Paz (36′ st Caqueret), Diao ; Douvikas (36′ st Gabrielloni ). A disposizione: Reina, Iovine, Alli, Cutrone, Fellipe Jack, Fadera, Braunoder, Smolcic, van der Brempt, Azon. All. Fabregas.



Arbitro: Sozza.



Marcatori: 33′ Diao (C), 39′ st Goldaniga (C), 47′ st Diao (C).



Ammoniti: Coulibaly (L), Alex Valle (C), Krstovic (L), Ikoné (C), Goldaniga (C), Perrone (C), Berisha (L), Engelhardt (C).