Venezia , Di Francesco:”dobbiamo retare concentrati su noi stessi”

Il venenzia sta lavorado in vista del prossimo match contro il l Milan, allo stadio Pierluigi Pemzo , Eusebio Di Francesco tecnico dei lagunari ne è convinto

” Incontreremo una grande squadra. A livello offensivo, il Milan è la formazione più pericolosa del campionato, viste le tante occasioi che crea. Il nostro compito sarà nel cercare di limitare le fasi d’attacco”. Di Francesco , ha colto l’occasione per ricordare la famiglia di Graziano Fiorita , preparatore atletico del lecce , recentementre scomparso “Colgo l’occasione per mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano Fiorita, una persona straordinaria con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Era un mio amico carissimo e in questo momento di grande dolore sono molto vicino alla moglie e ai figli”.