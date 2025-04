Inzaghi:” la stanchezza non deve essere un’alibi”

Simone Inzaghi mastica amaro e commenta su SportMediaset sì la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan: “Il rammarico è soprattutto per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato qualcosa in più: non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni mentre loro alla prima chance hanno segnato un bellissimo gol, anche se dovevamo essere più attenti. Poi a inizio ripresa abbiamo preso subito il raddoppio, non siamo stati neanche fortunatissimi, bravo Maignan sul colpo di testa di de Vrij che avrebbe riaperto la gara. Comunque abbiamo fatto meno che nella prima frazione di gioco e siamo mancati nei momenti fatali del match, sia nella nostra area che nella loro”.