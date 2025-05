Serie B: risultati recupero 34^ giorata. Tutti i verdetti: Samp in C Palermo ai playoff da ottava

Con il recupero della 34^ giornata , cala il sipario sul campionato di Serie B che sancisce la prima retrocessione in Serie C della Sampdoria , i blucerchiati pareggiano 0-.0 a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia . Il Brescia si salva le ‘Rondinelle’ vincono la sfida contro la Reggiama 2-1 , memtre il Frosinone sarà costretto a giocarela salvezza ai playout con la Salernitana che batte in trasferta il Cittadella. Ai playoff saranno Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena gli accoppiamenti del primo turno in gara secca

Serie B 2024-2025, i verdetti: promosse in Serie A, playoff, playout e retrocessioni

Termina il campionato Serie B. Il recupero della 34^ e ultima giornata com i seguenti verdetti: Già promesse in A Sassuolo e Pisa, si aggiunge il Cesena calle 6 qualificate ai playoff. Ne fanno parte anche Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo. Per la salvezza vanno al playout Frosinone e Salernitana, si salvano invece all’ultimo turno Mantova e Brescia. Chi retrocede direttamente in Serie C, oltre al Cosenza, sono invece Sampdoria e Cittadella.

Serie B, tutti i risultati dell’ultima giornata

Brescia-Reggiana 2-1

2-1 Cittadella-Salernitana 0-2

0-2 Juve Stabia-Sampdoria 0-0

0-0 Mantova-Catanzaro 0-0

0-0 Modena-Cesena 0-1

0-1 Palermo-Carrarese 1-1

1-1 Pisa-Cremonese 2-1

2-1 Sassuolo-Frosinone 0-1

0-1 Spezia-Cosenza 3-1

3-1 Sudtirol-Bari 0-0

Le squadre già promosse

Sassuolo

Pisa



I verdetti in zona playoff

Playoff 1° turno

Juve Stabia-Palermo

Catanzaro-Cesena

Semifinali

Catanzaro/Cesena- Spezia

Juve Stabia/Palermo-Cremonese

22:36

I verdetti in coda

Retrocesse

Sampdoria

Cittadella

Cosenza

Playout