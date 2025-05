Mariani designanto finale Coppa Italia Milan -Bologna

Foto Alessandro La Rocca/LaPresse 29 maggio 2022 - Pisa, Italia sport, calcio Finale Playoff- ritorno Pisa vs Monza Campionato di calcio Serie BKT 2021/2022 - Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Nella foto: arbitro Maurizio Mariani di ApriliaPhoto Alessandro La Rocca/LaPresse May 29, 2022- Pisa, Italy sport, soccer Finale Playoff -ritorno-Pisa vs Monza - Italian Football Championship League BKT 2021/2022 - Arena Garibaldi-Romeo Anconetani stadium. In the pic: referee Maurizio Mariani di Aprilia