Serie B – designazioni 38^ giornta

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma venerdì 9 maggio.
CITTADELLA – BARI h. 20.30
MASSIMI
DI MONTE – ARACE
IV: ZOPPI
VAR: VOLPI
AVAR: COLOMBO
COSENZA – CESENA h. 20.30
PRONTERA
RICCI – SCARPA E.
IV: PACELLA
VAR: NASCA
AVAR: GARIGLIO
JUVE STABIA – REGGIANA h. 20.30
ZUFFERLI
MONDIN – GALIMBERTI
IV: VOGLIACCO
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: TREMOLADA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
MANTOVA – CARRARESE h. 20.30
MONALDI
POLITI – BIFFI
IV: MIGLIORINI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
MODENA – BRESCIA h. 20.30
SANTORO
D’ASCANIO – CATALLO
IV: GEMELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGNOTTA
PALERMO – FROSINONE h. 20.30
DIONISI
BARONE – LUCIANI
IV: VINGO
VAR: PAIRETTO
AVAR: MARCENARO
PISA – SUDTIROL h. 20.30
COSSO
MASSARA – VIGILE
IV: RINALDI
VAR: GHERSINI
AVAR: DI VUOLO
SAMPDORIA – SALERNITANA h. 20.30
RAPUANO (foto)
ROSSI L. – BAHRI
IV: GAUZOLINO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO
SASSUOLO – CATANZARO h. 20.30
PERENZONI
SCARPA M. – DI GIACINTO
IV: MAZZONI
VAR: SERRA (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)
AVAR: MUTO (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)
SPEZIA – CREMONESE h. 20.30
RUTELLA
ROCCA – TRASCIATTI
IV: GANGI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI