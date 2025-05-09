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Serie B – designazioni 38^ giornta

Maggio 9, 2025
scritto daRedazione

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma venerdì 9 maggio.

CITTADELLA – BARI      h. 20.30

MASSIMI

DI MONTE – ARACE

IV:      ZOPPI

VAR:     VOLPI

AVAR:      COLOMBO

COSENZA – CESENA     h. 20.30

PRONTERA

RICCI – SCARPA E.

IV:      PACELLA

VAR:     NASCA

AVAR:      GARIGLIO

JUVE STABIA – REGGIANA      h. 20.30

ZUFFERLI

MONDIN – GALIMBERTI

IV:       VOGLIACCO

VAR:      MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:       TREMOLADA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

MANTOVA – CARRARESE      h. 20.30

MONALDI

POLITI – BIFFI

IV:     MIGLIORINI

VAR:     BARONI

AVAR:     MARINI

MODENA – BRESCIA     h. 20.30

SANTORO

D’ASCANIO – CATALLO

IV:      GEMELLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     PAGNOTTA

PALERMO – FROSINONE    h. 20.30

DIONISI

BARONE – LUCIANI

IV:     VINGO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:      MARCENARO

PISA – SUDTIROL      h. 20.30

COSSO

MASSARA – VIGILE

IV:     RINALDI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     DI VUOLO

SAMPDORIA – SALERNITANA    h. 20.30

RAPUANO (foto)

ROSSI L. – BAHRI

IV:     GAUZOLINO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LONGO

SASSUOLO – CATANZARO     h. 20.30

PERENZONI

SCARPA M. – DI GIACINTO

IV:       MAZZONI

VAR:     SERRA (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)

AVAR:      MUTO (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)

SPEZIA – CREMONESE    h. 20.30

RUTELLA

ROCCA – TRASCIATTI

IV:     GANGI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      PAGANESSI

Maggio 9, 2025
scritto daRedazione
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