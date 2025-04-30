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Serie B – designazioni 36^ giornata
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Serie B – designazioni 36^ giornata

Aprile 30, 2025
scritto daRedazione

Ecco gli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma giovedì 1 maggio.

JUVE STABIA – CATANZARO    h. 12.30

MONALDI

BERCIGLI – PASCARELLA

IV:      TROPIANO

VAR:    LA PENNA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:         PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

COSENZA – BARI    h. 15.00

CREZZINI

ROSSI L. – PEDONE

IV:       STRIAMO

VAR:     BARONI

AVAR:       MANGANIELLO

MANTOVA – CESENA    h. 15.00

DI MARCO

BARONE – LUCIANI

IV:       TERRIBILE

VAR:       DOVERI

AVAR:       COLOMBO

MODENA – REGGIANA    h. 15.00

COSSO

TRASCIATTI – BIFFI

IV:     GANDINO

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI MARTINO

PALERMO – SUDTIROL     h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – BELSANTI

IV:      TORO

VAR:    GARIGLIO

AVAR:     ZUFFERLI

PISA – FROSINONE    h. 15.00

GHERSINI (foto)

ROCCA – GARZELLI

IV:     CARUSO

VAR:     NASCA

AVAR:     SOZZA

SAMPDORIA – CREMONESE   h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – PALERMO

IV:     PIZZI

VAR:    ABISSO

AVAR:     AYROLDI

SPEZIA – SALERNITANA    h. 15.00

FOURNEAU

PAGLIARDINI – LAUDATO

IV:     ZOPPI

VAR:      MARINI

AVAR:     GUALTIERI

CITTADELLA – BRESCIA    h. 17.15

PEZZUTO

MARGANI – VIGILE

IV:      VAILATI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       MIELE

SASSUOLO – CARRARESE    h. 19.30

FERRIERI CAPUTI

VOTTA – GALIMBERTI

IV:     ESPOSITO

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “MAPEI STADIUM”)

AVAR:       PRONTERA (ON-SITE STADIO “MAPEI STADIUM”)

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