Serie B – designazioni 36^ giornata

Ecco gli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma giovedì 1 maggio.
JUVE STABIA – CATANZARO h. 12.30
MONALDI
BERCIGLI – PASCARELLA
IV: TROPIANO
VAR: LA PENNA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
COSENZA – BARI h. 15.00
CREZZINI
ROSSI L. – PEDONE
IV: STRIAMO
VAR: BARONI
AVAR: MANGANIELLO
MANTOVA – CESENA h. 15.00
DI MARCO
BARONE – LUCIANI
IV: TERRIBILE
VAR: DOVERI
AVAR: COLOMBO
MODENA – REGGIANA h. 15.00
COSSO
TRASCIATTI – BIFFI
IV: GANDINO
VAR: PATERNA
AVAR: DI MARTINO
PALERMO – SUDTIROL h. 15.00
SANTORO
GIALLATINI – BELSANTI
IV: TORO
VAR: GARIGLIO
AVAR: ZUFFERLI
PISA – FROSINONE h. 15.00
GHERSINI (foto)
ROCCA – GARZELLI
IV: CARUSO
VAR: NASCA
AVAR: SOZZA
SAMPDORIA – CREMONESE h. 15.00
MARCHETTI
BRESMES – PALERMO
IV: PIZZI
VAR: ABISSO
AVAR: AYROLDI
SPEZIA – SALERNITANA h. 15.00
FOURNEAU
PAGLIARDINI – LAUDATO
IV: ZOPPI
VAR: MARINI
AVAR: GUALTIERI
CITTADELLA – BRESCIA h. 17.15
PEZZUTO
MARGANI – VIGILE
IV: VAILATI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MIELE
SASSUOLO – CARRARESE h. 19.30
FERRIERI CAPUTI
VOTTA – GALIMBERTI
IV: ESPOSITO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “MAPEI STADIUM”)
AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “MAPEI STADIUM”)