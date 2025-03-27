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Serie B – designazioni 31^ giornata
Serie A - designazioni 30^ giornata

Serie B – designazioni 31^ giornata

Marzo 27, 2025
scritto daRedazione

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo.

SPEZIA – BRESCIA       Venerdì 28/03 h. 20.30

FELICIANI

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      GIANQUINTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      GUIDA

COSENZA – PISA       h. 15.00

RUTELLA

CECCON – MINIUTTI

IV:      MANZO

VAR:     NASCA

AVAR:      PAGANESSI

MANTOVA – SUDTIROL       h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

BRESMES – LAUDATO

IV:       LIOTTA

VAR:      GUIDA

AVAR:       MINELLI

MODENA – CATANZARO       h. 15.00

PERENZONI

MARGANI – VOTTA

IV:     BOZZETTO

VAR:     BARONI

AVAR:     MUTO

SAMPDORIA – FROSINONE      h. 15.00

DIONISI (foto)

DI GIACINTO – PASCARELLA

IV:      DORILLO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     DI MARCO

CREMONESE – CITTADELLA      h. 17.15

CREZZINI

PRENNA – SCARPA E.

IV:     VINGO

VAR:     PRONTERA

AVAR:      DI MARTINO

SASSUOLO – REGGIANA      h. 19.30

LA PENNA

DI MONTE – MONACO

IV:     D’EUSANIO

VAR:     GIUA

AVAR:     MIELE

CARRARESE – BARI      Domenica 30/03 h. 15.00

ABISSO

CIPRESSA – SCARPA M.

IV:     GANDINO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       PAIRETTO

CESENA – JUVE STABIA       Domenica 30/03 h. 15.00

MARCENARO

MASTRODONATO – BARONE

IV:       DRIGO

VAR:      VOLPI

AVAR:      GIUA

SALERNITANA – PALERMO     Domenica 30/03 h. 17.15

ARENA

VIGILE – TRASCIATTI

IV:     CARUSO

VAR:    PICCININI

AVAR:      GUALTIERI

Marzo 27, 2025
scritto daRedazione
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