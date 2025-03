Serie B: risultati e marcatori della 30esima giornata

Il Sassuolo batte il Cittadella, tris del Pisa, pari dello Spezia, rimonta della Cremonese a Palermo, poker del Catanzaro nel derby col Cosenza.

PALERMO-CREMONESE 2-3

Marcatori: 56′ Gomes (P), 71′ rig. Brunori (P), 74′ Azzi (C), 86′ Valoti (C), 96′ Collocolo (C)

CESENA-SPEZIA 0-0

CITTADELLA-SASSUOLO 1-2

Marcatori: 15′ Mulattieri (S), 46′ Berardi (S), 90′ Tronchin (C)

FROSINONE-BRESCIA 2-1

Marcatori: 16′ Kvernadze (F), 42′ Moncini (B), 61′ Ghedjemis (F)

JUVE STABIA-MODENA 2-1

Marcatori: 10′ e 64′ Candellone (J), 75′ rig. Palumbo (M)

BARI-SALERNITANA 0-0

PISA-MANTOVA 3-1

Marcatori: 12′ Tramoni (P), 23′ Mancuso (M), 49′ Caracciolo (P), 65′ Tramoni (P)

REGGIANA-SAMPDORIA 2-2

Marcatori: 33′ Portanova (R), 60′ Gondo (R), 67′ Niang (S), 74′ Oudin (S)

SUDTIROL-CARRARESE 2-2

Marcatori: 17′ Giovane (C), 59′ Merkaj (S), 73′ Molina (S), 92′ Torregrossa (C)

CATANZARO-COSENZA 4-0

Marcatori: 20′ Iemmello, 46′ Pompetti, 54′ Bonini, 68′ Coulibaly

La classifica

Sassuolo 69

Pisa 60

Spezia 55

Cremonese 48

Catanzaro 46

Juve Stabia 43

Cesena 42

Bari 40

Palermo 39

Modena 35

Sudtirol 34

Carrarese 33

Frosinone 33

Cittadella 33

Reggiana 32

Sampdoria 32

Brescia 31

Mantova 30

Salernitana 30

Cosenza (-4) 25