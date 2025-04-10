Serie B , designazioni 33a giornata

Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 12 aprile.
BARI – PALERMO Venerdì 11/04 h. 20.30
BONACINA
CIPRIANI – ARACE
IV: GRASSO
VAR: PAIRETTO
AVAR: MAGGIONI
CARRARESE – CATANZARO h. 15.00
MONALDI
BELSANTI – EMMANUELE
IV: DI MARIO
VAR: GUIDA
AVAR: CAMPLONE
COSENZA – BRESCIA h. 15.00
PRONTERA
LOMBARDO – CEOLIN
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: MINELLI
REGGIANA – PISA h. 15.00
FELICIANI
PALERMO – DI GIACINTO
IV: BURLANDO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAIRETTO
SALERNITANA – SUDTIROL h. 15.00
MARINELLI
ROCCA – MASSARA
IV: TROPIANO
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
SAMPDORIA – CITTADELLA h. 17.15
ABISSO
ROSSI L. – LUCIANI
IV: RINALDI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MUTO
MODENA – SASSUOLO h. 19.30
SANTORO
MINIUTTI – PRESSATO
IV: ANDREANO
VAR: NASCA
AVAR: LA PENNA
CESENA – FROSINONE Domenica 13/04 h. 15.00
GALIPO’
TRASCIATTI – GIUGGIOLI
IV: MIGLIORINI
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – JUVE STABIA Domenica 13/04 h. 15.00
DI MARCO
VIGILE – RICCIARDI
IV: PASCULLI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MASSIMI
MANTOVA – SPEZIA Domenica 13/04 h. 17.15
GHERSINI (foto)
PRENNA – GALIMBERTI
IV: DJURDJEVIC
VAR: VOLPI
AVAR: GIUA