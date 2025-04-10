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Serie B , designazioni 33a giornata
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Serie B , designazioni 33a giornata

Aprile 10, 2025
scritto daRedazione

Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 12 aprile.

BARI – PALERMO    Venerdì 11/04 h. 20.30

BONACINA

CIPRIANI – ARACE

IV:      GRASSO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:      MAGGIONI

CARRARESE – CATANZARO      h. 15.00

MONALDI

BELSANTI – EMMANUELE

IV:      DI MARIO

VAR:     GUIDA

AVAR:      CAMPLONE

COSENZA – BRESCIA      h. 15.00

PRONTERA

LOMBARDO – CEOLIN

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARINI

AVAR:       MINELLI

REGGIANA – PISA      h. 15.00

FELICIANI

PALERMO – DI GIACINTO

IV:     BURLANDO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:     PAIRETTO

SALERNITANA – SUDTIROL   h. 15.00

MARINELLI

ROCCA – MASSARA

IV:      TROPIANO

VAR:     SERRA

AVAR:     GIUA

SAMPDORIA – CITTADELLA    h. 17.15

ABISSO

ROSSI L. – LUCIANI

IV:     RINALDI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MUTO

MODENA – SASSUOLO    h. 19.30

SANTORO

MINIUTTI – PRESSATO

IV:     ANDREANO

VAR:     NASCA

AVAR:     LA PENNA

CESENA – FROSINONE     Domenica 13/04 h. 15.00

GALIPO’

TRASCIATTI – GIUGGIOLI

IV:     MIGLIORINI

VAR:      BARONI

AVAR:       PAGANESSI

CREMONESE – JUVE STABIA       Domenica 13/04 h. 15.00

DI MARCO

VIGILE – RICCIARDI

IV:       PASCULLI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      MASSIMI

MANTOVA – SPEZIA   Domenica 13/04 h. 17.15

GHERSINI (foto)

PRENNA – GALIMBERTI

IV:     DJURDJEVIC

VAR:    VOLPI

AVAR:      GIUA

Aprile 10, 2025
scritto daRedazione
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