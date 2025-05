Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale

Giornata di sorteggio per la Serie C:, in doretta su Sky Sport ,sono stati stabiliti gli abbinamenti per il secondo turno della fase nazionale dei playoff.

Giocati i match del il primo turno nazionale, spazio al secondo. Il sorteggio ha stabilito gli accoppiamenti dei playoff di Serie C, l’ultimo prima di arrivare alle semifinali e poi alla doppia finale.

Ad affrontarsi nel secondo turno della fase nazionale saranno otto formazioni: le cinque che hanno superato indenni l’ostacolo del primo turno, più le tre seconde classificate dei rispettivi gironi, ovvero il Vicenza, la Ternana e l’Audace Cerignola, che inizieranno da qui il proprio percorso.

Ecco gli accoppiamenti – SECONDO TURNO NAZIONALE

Giana Erminio-Ternana (18:15)

Crotone-Vicenza (ore16:00)

Vis Pesaro-Pescara (18:15)

Atalanta U23-Audace Cerignola (18:15)

TESTE DI SERIE E REGOLAMENTO

Le otto formazioni rimaste in corsa nei playoff di Serie C sono state suddivise in teste di serie e non teste di serie. Del primo gruppo fanno parte il Vicenza, la Ternana e l’Audace Cerignola, ovvero le seconde dei gironi, ma anche il Pescara, ovvero la migliore delle formazioni qualificate dal primo turno fase nazionale; del secondo la Giana Erminio, l’Atalanta U23, il Crotone e la Vis Pesaro.

Le gare d’andata si giocheranno in casa delle squadre non teste di serie, quelle di ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità complessiva di punteggio dopo le due partite, a passare il turno sarà la formazione testa di serie, senza dunque che vengano disputati i tempi supplementari e battuti i calci di rigore.

Le squadre che supereranno l’ostacolo del secondo turno fase nazionale approderanno in semifinale, entrando dunque nella Final Four dei playoff di Serie C; le perdenti verranno invece eliminate e dovranno riprovarci nella prossima stagione.