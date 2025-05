Internazionali d’Italia : sarà Sinner -Alcaraz la finale

Jannik Sinner tiene col fiato sosppeso il numeroso pubblico del campo centrale al Foro Italico.

Nella semifinale contro Tommy Paul l’altoatesino parte male mel primo set cedendo all’americano 6-1. Dopo la netta vittoria contro Casper Ruud, Paul ha messo in difficoltà l’italiano con giocate profonde e precise più di una volta le sue risposte hanno baciato le linee della metà campo di Sinner chre ha tentato di non essere impreciso.

La reazione di Sinner nel secono set la reazione di Sinner con un clamoroso 6-0 che porta i due tennisti al terzo set. Sinner prende le giuste misure nonoistante qualche difficoltà in avvio del game . L’americano cerca le riche nelle risposte alle bordate dell’altoatesino che risesce a chiude il match 6-3 e volarfe in finale Domenica contro carlos Alcaraz. Dopo 47 anni -. l’ultimo fu Pamatta – un’italiano in finale agli Internazionali d’Italia.

