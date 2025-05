Jasmine Paolini è la Regina al Foro Italico

Dopo 40 anni un’italian al vertice del Torneo Tricolore

Jasmine Paolini ha vinto gli unternazionali d’Italia di tennis. Sil campo del Foro Italico , alla prfesenza del prwidente della Repubblica Sergio Mattarewlla , la tennista azzurra ha letteralmente surclassato la statunirtense Coco Gauf che ha commesso troppi errori nel servizio e nel rispomdere alle bordate dela Paolini, imponendosi nel martch cil risultato di 6–4 , 6-1. Una grade prestazione della tennista toscana , che conferma il buono stato di forma , anche in vista della finale di domani (domeica) nel doppio femminile con Sara Errani. contro l’altra coppia formata da Kudermetova-Mertens. Un’otaliana al vertice del torneo Tricolre , non accadeva dal 1985 , 40 anni , l’ultima a vincerlo fu la Raffaella Reggi che ha commentato il match per Sky Sport.